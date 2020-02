Formule 1

Formule 1 : Vettel serait le favori à sa succession chez Ferrari !

Publié le 12 février 2020 à 18h35 par La rédaction

En fin de contrat à l’issue de la saison, Sebastian Vettel est fréquemment sur le départ de chez Ferrari. Pourtant il reste le principal candidat à sa succession selon Mattia Binotto, le directeur de la Scuderia.

Sebastian Vettel jouera probablement son avenir en Formule 1 lors de cette saison 2020. L’Allemand sera en fin de contrat à l'issue de la saison et pourrait bien ne pas être prolongé alors que Lewis Hamilton a reconnu être en discussion avec Ferrari. En réalité, l’Anglais jouerait des éventuelles négociations avec Ferrari pour obtenir le meilleur contrat possible avec Mercedes. Le cas échéant, Sebastian Vettel redeviendrait une option intéressante pour Ferrari même si de nombreux pilotes seront en fin de contrat l'an prochain. Pour Mattia Binotto, directeur de l’écurie Ferrari, Sebastian Vettel est bien le favori pour prendre le siège disponible à l’issue de la saison 2020.

« Seb est notre premier choix actuellement »