Formule 1

Formule 1 : Mercedes fait un énorme appel du pied à Verstappen et Leclerc !

Publié le 11 février 2020 à 16h35 par La rédaction

Toto Wolff, le directeur de l’écurie Mercedes, a laissé sous-entendre que Max Verstappen et Charles Leclerc pourraient être intéressés par une arrivée dans son écurie.

L’écurie Mercedes semble déjà préparer l’après Lewis Hamilton. Si pour l’instant l’heure est à la négociation avec l’Anglais, Toto Wolff, le directeur de l’écurie Mercedes tâte le terrain pour la suite. En entretien, Toto Wolff a laissé sous-entendre que Max Verstappen et Charles Leclerc pourraient être intéressé par Mercedes ces prochaines années. Néanmoins cette éventualité est exclue pour les trois prochaines saisons puisque Charles Leclerc est engagé avec Ferrari jusqu’en 2024 et Max Verstappen avec Red Bull jusqu’en 2023.

« Quand je regarde Max et Charles, ces gars essaieront toujours d’être dans les meilleures voitures »