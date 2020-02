Formule 1

Formule 1 : L’annonce de Ferrari sur la concurrence entre Vettel et Leclerc !

Publié le 12 février 2020 à 16h35 par T.M.

Alors que la saison de Formule 1 débutera dans un mois désormais, du côté de Ferrari, on refuse de favoriser un pilote entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel.

A quelques semaines de la reprise de la saison de Formule 1, Ferrari souhaite retrouver les sommets. En 2019, la Scuderia avait connu certaines difficultés, étant notamment minée par les tensions en interne entre Sebastian Vettel et Charles Leclerc. Entre les deux pilotes, cela avait chauffé sur la piste. Et visiblement, du côté de Ferrari, on ne veut pas répéter les mêmes erreurs. Et désormais, Vettel et Leclerc partiront sur la même ligne…

« Ils partiront à égalité »