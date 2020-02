Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc vise le titre de champion du monde !

Publié le 12 février 2020 à 11h35 par T.M.

Après avoir réalisé une très bonne première saison chez Ferrari, Charles Leclerc vise désormais plus haut et rêve du titre de champion du monde.

Plus qu’un mois avant le retour de la Formule 1 et le Grand Prix d’Australie. Qui succèdera donc à Lewis Hamilton ? Alors que le pilote Mercedes est favori pour sa succession, lui qui aura notamment l’occasion d’égaler les 7 titres de Michaël Schumacher, la concurrence promet d’être rude avec Max Verstappen ou encore Charles Leclerc. La saison dernière, au volant de sa Ferrari, le Monégasque a montré de très belles choses. Et en cette saison 2020, Leclerc est encore plus ambitieux.

« Ce qu'on veut tous chez Ferrari, c'est être champions du monde »