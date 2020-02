Formule 1

Formule 1 : Vettel s’enflamme pour la nouvelle Ferrari !

Publié le 11 février 2020 à 20h35 par B.C. mis à jour le 11 février 2020 à 20h36

Ferrari a présenté ce mardi sa nouvelle monoplace pour la saison à venir. Présent sur scène, Sebastian Vettel s’est montré emballé par ce modèle.

La nouvelle saison de Formule 1 approche à grands pas. Les pilotes se retrouveront lors du week-end du 15 mars en Australie, et en attendant, les différentes écuries présentent leur monoplace. Ce mardi, Ferrari a dévoilé la SF1000 que piloteront Charles Leclerc et Sebastian Vettel en 2020. Présent sur scène, le quadruple champion du monde s’est proposé sur ce nouveau modèle et semble déjà emballé par la monoplace.

« Nous avons mis beaucoup du nôtre dans cette voiture »