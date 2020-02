Formule 1

Formule 1 : Les confidences d’Esteban Ocon sur sa relation avec Daniel Ricciardo

Publié le 13 février 2020 à 18h35 par T.M.

Désormais chez Renault, Esteban Ocon cohabite avec Daniel Ricciardo. Et le Français en a dit plus sur leur relation.

A 23 ans, Esteban Ocon va enfin pouvoir faire à nouveau parler son talent au volant d’une monoplace. Après avoir montré de belles choses chez Force India, le Français n’avait pas réussi à trouver de baquet la saison dernière. Resté chez Mercedes en tant que 3ème pilote, il a décidé de voler de ses propres ailes. Ocon a ainsi changé d’écurie pour s’installer chez Renault en tant que coéquipier de Daniel Ricciardo. Et pour le moment, cela semble très bien se passer avec l’Australien.

« Tout se passe bien ensemble »