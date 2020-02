Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo juge son duo avec Esteban Ocon !

Publié le 13 février 2020 à 9h35 par T.M.

Chez Renault, Daniel Ricciardo va désormais avoir Esteban Ocon comme coéquipier. L’Australien en a d’ailleurs dit plus sur ce duo.

Après avoir passé une année comme 3ème pilote chez Mercedes, Esteban Ocon va retrouver les joies de piloter le dimanche. En effet, le Français a quitté l’ombre de Lewis Hamilton et Valterri Bottas pour retrouver un baquet chez Renault. Au sein de l’écurie française, Ocon va donc faire équipe avec Daniel Ricciardo. Et dans des propos rapportés par L’Equipe , l’Australien s’est confié sur son nouveau coéquipier.

« Je suis prêt à la compétition, pas à la rivalité malsaine »