Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat d’Ocon sur sa dernière année chez Mercedes

Publié le 14 février 2020 à 13h35 par T.M.

La saison dernière, Esteban Ocon était 3ème pilote chez Mercedes. Un rôle qui aura énormément coûté au Français.

N’ayant pas réussi à trouver de baquet en 2019, Esteban Ocon a dû se contenter d’un rôle de 3ème pilote chez Mercedes la saison dernière. Dans l’ombre de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, le Français a donc continué d’apprendre. Mais à quel coût ? Alors qu’Ocon va désormais faire parler son talent au volant d’une Renault, le pilote de 23 ans reconnaît que la dernière année l’a énormément fatigué.

« Je suis sorti détruit de cette année 2019 »