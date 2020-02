Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Charles Leclerc pour cette saison !

Publié le 13 février 2020 à 15h35 par T.M.

Alors que la saison de Formule 1 commencera dans un mois en Australie, Charles Leclerc a fait savoir qu’il était plus prêt que jamais.

Arrivé chez Ferrari la saison dernière, Charles Leclerc a impressionné au volant de sa monoplace. En effet, le Monégasque s’est imposé à 2 reprises, tout en montrant de belles choses en piste. De bon augure pour la suite de sa carrière de Leclerc qui pourrait rapidement se battre pour le titre de champion du monde. Et pourquoi pas dès 2020 ? En tout cas, le pilote de 22 est prêt à en découdre.

« Je suis plus prêt que je ne l’ai jamais été »