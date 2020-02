Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton prêt à rejoindre Ferrari ? Il répond !

Publié le 15 février 2020 à 11h35 par B.C.

Ces dernières semaines, une arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari a été évoquée. Interrogé sur le sujet, le pilote Mercedes s’est prononcé sur cette possibilité.

En fin de contrat avec Mercedes à l’issue de la saison 2020, Lewis Hamilton risque d’avoir quelques propositions intéressantes sur la table tant qu’il n’aura pas prolongé. Une situation qui fait parler, d’autant que le Britannique a récemment été annoncé du côté de Ferrari, au moment où Sebastian Vettel éprouve quelques difficultés. Interrogé sur cette possibilité lors du shakedown de la Mercedes W11, Lewis Hamilton n’a rien écarté pour son avenir mais reste tout de même réaliste.

« Je ne sais pas trop qui a quoi comme contrat mais je ne vois pas de gros mouvement »