Formule 1

Formule 1 : Mercedes affiche sa confiance sur la prolongation d’Hamilton !

Publié le 16 février 2020 à 15h35 par La rédaction

Alors que Lewis Hamilton sera en fin de contrat à l’issue de la saison, le patron de l’écurie Mercedes, Toto Wolff, a affiché sa sérénité vis-à-vis de la prolongation de l’Anglais.

Dans l'attente du début de la saison de Formule 1 qui aura lieu mi-mars, l’avenir de Lewis Hamilton fait énormément parler. L’Anglais est en fin de contrat avec Mercedes et a reconnu lui-même qu’il discutait avec Ferrari. Mais pour Toto Wolff, le patron de Mercedes, Hamilton devrait bien continuer avec l’écurie allemande après la saison 2020, comme il l’a expliqué à travers des propos rapportés par Motorsport.com . Toto Wolff a notamment dévoilé que si les négociations n’avançaient pas actuellement, cela serait en raison des vacances dont profite le pilote anglais.

« Nous avons décidé de poursuivre cette discussion à son retour des États-Unis »