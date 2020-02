Formule 1

Formule 1 : Cette sortie forte sur le grand retour de Fernando Alonso !

Publié le 15 février 2020 à 21h35 par J.-G.D.

Ancien pilote de F1, David Coulthard assure que Fernando Alonso souhaiterait revenir dans la discipline-reine de l’automobile, tout en restant mesuré concernant cette hypothèse.

Retraité de la Formule 1 depuis novembre 2018, Fernando Alonso s'est récemment essayé au rallye-raid. L’Espagnol était en effet présent en Arabie Saoudite lors de la dernière édition du Dakar. Mais le double champion du monde (2005, 2006) pense toujours aux paddocks. « Je n’en ai pas terminé avec la F1. Je pense que 2021 sera une bonne opportunité pour revenir. Je me sens frais et prêt. Donc je vais tenter de revenir », déclarait récemment le pilote de 38 ans, en ouvrant la porte à un retour en 2021, date de la une nouvelle réglementation dans la discipline. Interviewé par AS , David Coulthard, également passé par la F1 (1994-2008), fait passer un message fort sur l’avenir d’Alonso.

« Je sais qu’il a envie de revenir en F1, mais… »