Formule 1

Formule 1 : Pierre Gasly annonce la couleur pour cette saison 2020

Publié le 15 février 2020 à 9h35 par T.M.

Fini Toro Rosso, place à Alpha Tauri. Sous ses nouvelles couleurs, Pierre Gasly entend bien continuer sur sa lancée pour cette saison 2020.

La nouvelle saison de Formule 1 commencera dans un mois en Australie. Un Grand Prix qui donnera l’occasion de constater les nouvelles forces en présence dans le paddock. Côté français, Pierre Gasly n’est pas retourné chez Red Bull et pilotera cette saison pour Alpha Tauri, anciennement Toro Rosso. Et alors que le pilote de 24 ans avait réalisé une belle prestation en 2019 en terminant 2ème au Brésil, Gasly espère bien réitérer les mêmes performances.

« J’aimerais commencer de la même façon que nous avons terminé 2019 »