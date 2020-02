Formule 1

Formule 1 : Quand le patron de Racing Point se moque de Romain Grosjean !

Au moment de présenter la nouvelle monoplace de Racing Point ce mardi, Otmar Szafnauer n’a pas hésité à se moquer de Romain Grosjean.

Alors que les pilotes de Formule 1 feront leur grand retour sur les circuits dans quelques semaines en Australie, les différentes écuries présentent à tour de rôle leur monoplace. Ce lundi, c’était au tour de Racing Point de présenter sa nouvelle RP20. Au cours de cet événement, Otmar Szafnauer a affiché ses ambitions pour cette saison 2020 et en a profité pour glisser un tacle à Romain Grosjean, régulièrement l’auteur de gestes maladroits.

« On ne sait jamais. Romain Grosjean court toujours et il peut vous rentrer dedans ! »