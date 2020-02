Formule 1

Formule 1 : Cette grosse annonce sur la rivalité Vettel-Leclerc !

Publié le 16 février 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors que Mattia Binotto a déclaré qu’il n’y aurait pas de numéro 1 cette saison chez Ferrari, l’ancien pilote de l’écurie italienne Gerhard Berger pense que Charles Leclerc va s’imposer en tant que numéro 1 cette saison.

Sebastian Vettel sera sous grosse pression lors de cette saison 2020 de Formule 1. L’Allemand sera en fin de contrat à l’issue de la saison et jouera probablement son avenir à chaque Grand Prix, alors que Ferrari a annoncé qu’il restait le favori pour sa propre succession. Pour Charles Leclerc en revanche, l’avenir s’annonce radieux, d’autant que le Monégasque a signé jusqu’en 2024 avec la Scuderia . Pour l’ancien pilote de Ferrari Gerhard Berger, la prise de pouvoir de Charles Leclerc est inévitable.

« A ce stade, Sebastian est dans le dernier tiers de sa carrière, et Leclerc dans le premier »