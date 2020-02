Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc s’enflamme pour son futur chez Ferrari !

Publié le 16 février 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 16 février 2020 à 11h37

Récemment prolongé jusqu’en 2024 par Ferrari, Charles Leclerc s’est prononcé sur son futur au sein de la Scuderia.

C’était la surprise de ce début d’année 2020. Excellent pour sa première saison avec Ferrari, Charles Leclerc a été prolongé jusqu’en 2024 par son écurie. S’il est rare de voir des écuries offrir des contrats de si longues durées, nul doute que Ferrari a souhaité verrouiller son jeune pilote, qui représente le futur de la Formule 1. Et pour Leclerc, ce contrat avec Ferrari est la concrétisation d’un rêve. Il s’est d’ailleurs exprimé sur son avenir au sein de la Scuderia dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

« Il est intéressant pour moi de construire une relation solide qui apportera de nombreux succès »