Formule 1 : La grosse crainte de Verstappen pour 2021 !

Publié le 17 février 2020 à 11h35 par La rédaction

Alors que la saison 2020 de la Formule 1 débutera dans un peu mois d’un mois, Max Verstappen a exprimé une crainte vis-à-vis des nouvelles voitures pour la saison 2021.

À chaque changement de règlement reviennent les mêmes problématiques. Alors que le nouveau règlement concernant les voitures rentrera en vigueur en 2021, Max Verstappen a exprimé ses craintes à propos des changements qui seront effectués sur les prochaines modèles de véhicules. Le pilote de l'écurie Red Bull reproche notamment une perte de vitesse probable. Néanmoins, le plus important reste le spectacle pour Verstappen.

« Ce sera peut-être trop lent pour de la Formule 1 »