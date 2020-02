Formule 1

Formule 1 : Verstappen n’est pas impressionné par Mercedes

Publié le 22 février 2020 à 14h35 par La rédaction

Lors des essais cette semaine en Espagne, Mercedes a semblé une nouvelle fois être très en avance sur ses concurrents. Pourtant Max Verstappen a récemment déclaré être serein et ne pas avoir peur de l’écurie allemande.

Les années passent et se ressemblent pour Mercedes. Si l’an dernier Ferrari avait également fait forte impression lors des essais, ça n'est pas le cas cette année et Mercedes confirme son avance en ce moment sur le Circuit de Catalunya et affichant des chronos nettement supérieurs à ceux de ses concurrents. Face à cela, Max Verstappen, pilote chez Red Bull, reste serein comme il l’a récemment expliqué à travers des propos rapportés par F1i.

« Le chrono signé par Mercedes ce matin ne me fait pas peur »