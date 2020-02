Formule 1

Formule 1 : Charles Leclerc s’enflamme pour sa nouvelle Ferrari !

Publié le 20 février 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 20 février 2020 à 20h39

Alors que les essais hivernaux ont début à Barcelone, Charles Leclerc s’est réjoui des performances de sa nouvelle Ferrari.

Mercredi matin, les nouvelles monoplaces de la saison 2020 ont fait leurs premiers tours de roue à Barcelone pour le début des essais hivernaux. Charles Leclerc a ainsi pu découvrir sa nouvelle Ferrari. Le pilote monégasque a effectué 171 boucles, suffisant donc pour une idée précise des performances de sa monoplace. Et visiblement, il a été convaincu.

«Ferrari a pris note de beaucoup de mes suggestions»