Formule 1 : Pierre Gasly affiche une ambition bien particulière !

Publié le 17 février 2020 à 13h35 par La rédaction mis à jour le 17 février 2020 à 13h40

Relégué avec l’écurie cousine de Red Bull, Toro Rosso devenu AlphaTauri, à cause de ses mauvaises performances, Pierre Gasly a réaffirmé son ambition de revenir au sein de l’équipe de Max Verstappen.

C’est une décision qui a eu l’effet d’un électrochoc pour Pierre Gasly. À la moitié de la saison dernière, le Français s’est fait relégué vers l’écurie cousine de Red Bull, Toro Rosso. Devenu AlphaTauri, l’écurie comptera bien sur le pilote français pour la saison 2020 malgré son excellente deuxième partie de saison. Mais Pierre Gasly n’oublie pas son objectif : revenir au plus vite au sein de l’écurie Red Bull.

« Red Bull peut me fournir une voiture pour me battre pour des victoires et des championnats »