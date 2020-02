Formule 1

Formule 1 : Le grand regret de la carrière de Romain Grosjean !

Publié le 24 février 2020 à 14h35 par La rédaction

À 33 ans, Romain Grosjean se rapproche doucement de sa fin de carrière. Le Français est revenu sur ce qui pourrait bien être son plus grand regret : ne jamais avoir remporté de Grand Prix.

Souvent moqué à cause de ses accidents, Romain Grosjean n’en reste pas moins un bon pilote de Formule 1, avec plus de 164 Grands Prix à son actif. Mais à 33 ans, le pilote de Haas n’a jamais remporté de Grand Prix. Et, étant donné la puissance de son monoplace, Romain Grosjean pourrait bien ne jamais en remporter. Un état de fait que regrette fortement Romain Grosjean comme il l’a expliqué à motorsport.com.

« Ça pourrait arriver que je ne gagne pas un Grand Prix »