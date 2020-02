Formule 1

Formule 1 : Bottas fait une grande annonce sur sa prolongation !

Publié le 23 février 2020 à 15h35 par La rédaction

En fin de contrat à l’issue de la saison, Valtteri Bottas devra montrer à son écurie qu’il mérite une prolongation lors des prochains Grands Prix. Le Finlandais s’est récemment confié sur sa situation.

C’est une position dans laquelle beaucoup de pilotes seront cette saison. Alors que ça n’était que peu le cas lors de cette intersaison, beaucoup de pilotes dont Valtteri Bottas seront en fin de contrat à l’issue de la saison 2020. Une situation délicate qui peut impacter sur les performances des pilotes comme l’a récemment expliqué Valtteri Bottas dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«À ce moment de l’année, il n’y a pas vraiment d’intérêt et c’est trop tôt»