Formule 1

Formule 1 : L’aveu d’Esteban Ocon sur sa monoplace chez Renault !

Publié le 19 février 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur la RS20, Esteban Ocon explique avoir déjà un bon ressenti avec son baquet.

Les pilotes de F1 se sont donc rendez-vous à Barcelone ce mercredi matin pour les premiers teste hivernaux. Esteban Ocon a pris place dans la RS20, nouvelle monoplace de Renault pour cette saison. L'ancien troisième pilote Mercedes tente de trouver des sensations avant le premier Grand Prix, le 15 mars, en Australie. Via des propos relayés par Nextgen-Auto , Ocon se montre assez satisfait de ses premiers tours de roue.

«J’essaye de me remettre dans le bon rythme et pour ça c’est important de signer des chronos significatifs»