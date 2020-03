Formule 1

Formule 1 : Un retour chez Mercedes ? La réponse d'Esteban Ocon !

Publié le 7 mars 2020 à 14h35 par A.M.

Arrivé chez Renault cette saison, Esteban Ocon, dont les intérêts sont gérés par Mercedes, assure toutefois que l'écurie allemande ne peut pas le rappeler.

La situation d'Esteban Ocon est assez particulière. Pilote Renault depuis cette saison, le Français est géré par le groupe Mercedes et notamment Toto Wolff. La saison dernière, il était d'ailleurs troisième pilote de l'écurie allemande. Une situation qui peut intriguer, mais Esteban Ocon assure que cela n'influencera pas son avenir et sa concentration sur les ambitions de Renault.

«Mercedes n’a aucun droit de m’appeler»