Formule 1

Formule 1 : Red Bull annonce la couleur à Hamilton pour Verstappen !

Publié le 5 mars 2020 à 17h35 par A.M.

Interrogé sur la saison à venir, Helmut Marko semble convaincu que Max Verstappen sera le plus sérieux rival de Lewis Hamilton pour le titre mondial.

Dimanche 15 mars, le coup d'envoi de la saison 2020 de Formule 1 sera donné, en Australie sur le circuit de Melbourne. Une saison qui a tout pour devenir historique. En effet, Lewis Hamilton a l'occasion de battre le nombre de victoires en F1 détenus par Michael Schumacher. Pour cela, le Britannique aura besoin de remporter 8 Grands Prix. Mais surtout, le pilote Mercedes peut égaler le nombre de titres mondiaux et décrochant une septième couronne et rejoindre le Baron Rouge au sommet de la hiérarchie. Cependant, il faudra battre la concurrence, à commencer par un Max Verstappen très ambitieux comme l'explique Helmut Marko.

«Max pourrait être un rival sérieux»