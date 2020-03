Formule 1

Formule 1 : Les grandes ambitions de Red Bull pour Max Verstappen !

Publié le 1 mars 2020 à 13h35 par J.-G.D. mis à jour le 1 mars 2020 à 13h37

Responsable de la filière des jeunes chez Red Bull, Helmut Marko désire faire de Max Verstappen le plus jeune champion du monde de F1.

C’est un record toujours détenu par Sebastian Vettel. En effet, l’Allemand était devenu en 2010 le plus jeune champion du monde de Formule 1, avec Red Bull, le tout à 23 ans et quelques mois. Et si Max Verstappen effaçait le pilote de la Scuderia Ferrari des tablettes ? Dans des déclarations relayées par F1i ce dimanche, Helmut Marko, responsable de la filière des jeunes au sein de l’écurie autrichienne, compte le faire grâce au Néerlandais (22 ans).

«Faire de Verstappen le plus jeune Champion du monde de l’histoire de la F1»