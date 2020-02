Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton fait le point sur son avenir !

Publié le 27 février 2020 à 21h35 par A.M.

Alors que son contrat prend fin à l’issue de la saison, Lewis Hamilton a évoqué le sujet de sa prolongation.

La Formule 1 a lancé sa saison par les premiers essais hivernaux qui se déroulent à Barcelone. L’occasion pour Lewis Hamilton, dont le contrat chez Mercedes prend fin à l’issue de la saison, d’évoquer son avenir. Et le Britannique reconnaît que pour le moment, le sujet n’a pas encore été évoqué sérieusement, mais cela viendra en temps voulu.

«Je pense qu’on s’assiéra bientôt pour en parler»