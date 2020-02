Formule 1

Formule 1 : Rosberg conseille Bottas dans son duel avec Hamilton

Publié le 26 février 2020 à 12h35 par T.M.

Du côté de Mercedes, Valtteri Bottas est dans l’ombre de Lewis Hamilton. Si le Finlandais arrive à certains moments à sortir son épingle du jeu, Nico Rosberg l’a conseillé pour que cela perdure.

Cette saison, Lewis Hamilton tentera d’égaler les 7 titres de champion du monde de Michael Schumacher. Au volant de sa Mercedes, le Britannique va ainsi tout faire pour écraser la concurrence et cela vaut aussi pour son coéquipier, Valtteri Bottas. La saison dernière, le Finlandais avait montré qu’il pouvait inquiéter le Britannique sur certains Grands Prix. Déjà passé par cette situation avec Hamilton, Nico Rosberg a glissé quelques conseils à Bottas pour y arriver.

« Il faut trouver son chemin pour insinuer le doute dans son esprit »