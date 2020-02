Formule 1

Formule 1 : La comparaison osée de Mercedes entre Schumacher et Hamilton !

Publié le 24 février 2020 à 10h35 par La rédaction

James Allison, directeur technique de Mercedes, a bien connu Michael Schumacher. Ce dernier a fait une belle comparaison entre l’Allemand et son champion actuel, Lewis Hamilton.

Cette année, Lewis Hamilton aura l’occasion de rentrer un peu plus dans l’histoire de la Formule 1. L’Anglais, sextuple champion du monde, est à une unité du record du monde du nombre de championnat gagnés par Michael Schumacher. Et au vu des essais hivernaux, le pilote de Mercedes pourrait bien réaliser cet exploit dès cette année. L’occasion pour le directeur technique de Mercedes James Allison, qui a côtoyé les deux champions chez Ferrari et au sein de l'écurie allemande, de faire une comparaison entre les deux pilotes.

« À moins de pouvoir les mettre réellement côte à côte dans la même voiture, vous ne pouvez pas dire lequel est le meilleur »