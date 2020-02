Formule 1

Formule 1 : Ferrari affiche sa grosse inquiétude pour la saison 2020 !

Publié le 22 février 2020 à 10h35 par La rédaction

Alors que la saison de Formule 1 commencera dans moins d’un mois, Mattia Binotto, directeur de l’écurie Ferrari, a affiché une inquiétude concernant les nouvelles monoplaces amenées à concourir cette saison.

Contrairement à la saison passée, Ferrari n’a pas brillé lors des essais à Barcelone cette semaine. Et si la Scuderia espère jouer les premiers rôles, il faudra procéder à de nettes améliorations sur les nouvelles SF1000 selon le patron de l’équipe italienne, Mattia Binotto. En effet, les monoplaces Mercedes et Red Bull ont semblé bien plus rapides que celles de chez Ferrari. Cependant il faudra attendre le premier Grand Prix en Australie le 15 mars prochain pour voir si cette tendance se confirme ou non.

« Si nous sommes inquiets ? Oui »