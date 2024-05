L'OM reçoit un avertissement avant le choc !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi (21h), l’OM accueille l’Atalanta Bergame au Vélodrome dans le cadre du match aller des demi-finales de la Ligue Europa. Loin d’être favori de cette double confrontation, Marseille va tenter de faire la différence à domicile. Mais pour Samir Nasri, le club italien dispose de toutes les armes pour faire mal à la formation de Jean-Louis Gasset.

Après avoir réussi à sortir le SL Benfica en quart de finale, voilà l’OM qualifié pour le dernier carré de la Ligue Europa. Si l’Europe réussit à Marseille, ce choc face à l’Atalanta Bergame en demi-finale s’annonce plus que corsé. Toujours aussi impressionnante, la Dea est un adversaire redoutable pour la bande à Pierre-Emerick Aubameyang.

« Il va falloir faire la différence au match aller »

Tombeuse de Liverpool en quart de finale, l’Atalanta s’affirme désormais comme l’un des favoris de la compétition avec le Bayer Leverkusen. Pour l’ancienne gloire de l’OM Samir Nasri, une des seules options pour les hommes de Jean-Louis Gasset sera de faire mal au club italien dès jeudi soir au Vélodrome. « Je suis un peu moins confiant pour Marseille que pour Paris (qui joue ce soir sa demi-finale aller de Ligue des Champions face à Dortmund, ndlr) Le cœur y est. Après, je pense qu’il va falloir faire la différence au match aller. Un peu à l’image de ce qu’ils avaient fait face à Villarreal, car l’Atalanta ce n’est peut-être pas un nom qui fait rêver, mais c’est une équipe très sérieuse en Italie » , a lâché ce dernier au micro du Canal Champions club sur Canal + ce mardi.

« Je me fais un peu de soucis »