OM : Longoria l’annonce, il rêve d’une «folie» en Italie

Au terme d’une saison très mouvementée, l’Olympique de Marseille se retrouve à disputer une demi-finale de Ligue Europa assez inespérée, face à l’Atalanta. Une rencontre qui va rappeler quelques souvenirs au président Pablo Longoria, qui a travaillé comme recruteur par le passé au sein du club bergamasque.

Si en Ligue 1 les choses sont assez compliquées, l’OM se surpasse en Ligue Europa, avec une demi-finale qui se profile ce jeudi. Ce sera face à l’Atalanta, ou le travail de Gian Piero Gasperini est loué depuis des années et que Pablo Longoria connait très bien.

« L'Atalanta est un club auquel je serai toujours reconnaissant »

Car avant de devenir président de l‘OM, l’Espagnol a arpenté les clubs de Serie A, officiant comme recruteur à l’Atalanta avant de devenir directeur du recrutement à Sassuolo, puis responsable du recrutement à la Juventus. « L'Atalanta est un club auquel je serai toujours reconnaissant, ils m'ont donné une belle opportunité quand j'étais très jeune et j'étais recruteur pour le Recreativo Huelva, l'Italie est ma deuxième maison » a confié Pablo Longoria, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport .

« Je ferais des folies rien que pour avoir leur équipe jeunes et leur centre de formation »