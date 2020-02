Formule 1

Formule 1 : Le tacle de Verstappen envers Ricciardo !

Publié le 25 février 2020 à 14h35 par La rédaction

Coéquipiers entre 2016 et 2018, Max Verstappen et Daniel Ricciardo ont vécu de nombreuses tensions. Récemment, le pilote de Red Bull a envoyé une petite pique vis-à-vis de l'Australien.

Les tensions entre Max Verstappen et Daniel Ricciardo sont probablement à l'origine du départ de l'Australien de chez Red Bull en 2018. Chez Renault depuis l'an dernier, Daniel Ricciardo n'a sans doute pas réalisé la saison escomptée avec une triste 9ème place au classement général des pilotes. L'occasion pour Max Verstappen d'envoyer une petite pique à destination de son ancien coéquipier.

« Il sourirait encore plus s’il gagnait des courses »