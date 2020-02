Formule 1

Formule 1 : Cette grosse prédiction sur la saison de Leclerc !

Publié le 24 février 2020 à 16h35 par La rédaction

4ème l’an dernier, Charles Leclerc aspirera logiquement à mieux cette saison. Et pour l’ancien Champion du Monde Jenson Button, le Monégasque est en mesure de remporter le titre dès cette année.

Pour sa première saison avec Ferrari, Charles Leclerc a fait plus qu’assumer son nouveau rôle. Le Monégasque a terminé la saison à la 4ème place, devant son coéquipier Sebastian Vettel. Ces performances lui ont permis de s’assurer une prolongation de très longue durée, jusqu’en 2024. Mais cela lui permet également de débuter la saison avec le même statut que Sebastian Vettel, comme l’expliquait récemment Mattia Binotto, le directeur de la Scuderia . Et cela pourrait être déterminant dans la course au titre pour Charles Leclerc. Pour Jenson Button, champion du monde de formule 1 en 2009, Charles Leclerc pourrait en tout cas bien remporter le championnat dès cette année.

« Leclerc et Ferrari peuvent tout réunir pour aller battre Mercedes »