Formule 1

Formule 1 : Vettel ne s’inquiète pas des résultats mitigés de Ferrari !

Publié le 22 février 2020 à 18h35 par La rédaction

Actuellement en Catalogne pour les premiers essais de la saison de Formule 1, Sebastian Vettel a tenu à relativiser les résultats moyens de Ferrari ces derniers jours.

Contrairement à l’an passé, Ferrari a été complètement distancé par ses concurrents durant les essais qui ont eu lieu ces derniers jours en Catalogne. Sebastian Vettel a même fini la 3ème séance d’essais à plus de deux secondes et demie des Mercedes, qui ont survolé les séances. Une situation qui pourrait alarmer, d’autant que le patron de Ferrari en personne, Mattia Binotto, a reconnu être inquiet à propos des nouvelles monoplaces. Mais pour Sebastian Vettel, il s’agit simplement d’un changement d’approche opéré par Ferrari.

« On ne révèlera notre véritable niveau de jeu qu’à Melbourne »