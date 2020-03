Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 4 mars 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Sous contrat avec Ferrari jusqu’en 2020, Sebastian Vettel n’exclut pas de quitter la Scuderia pour une nouvelle écurie.

Vainqueur d’un seul Grand Prix la saison dernière, Sebastian Vettel aura à coeur d’oublier l’année 2019. L’Allemand devra donc être au rendez-vous des attentes sur cette nouvelle édition du Championnat du monde de Formule 1, et les interrogations sur son futur seront nombreuses. En effet, le pilote de Ferrari (32 ans) sera en fin de contrat avec la Scuderia en novembre prochain. Via des propos rapportés par Nextgen-Auto , Vettel imagine d’ailleurs un avenir loin de l’écurie italienne.

« Est-il possible que je pilote pour une autre équipe que Ferrari ? Oui »