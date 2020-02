Formule 1

Formule 1 : L'énorme appel du pied de Daniel Ricciardo à Ferrari !

Publié le 28 février 2020 à 10h35 par La rédaction

En fin de contrat à l'issue de la saison avec Renault, Daniel Ricciardo a fait un énorme appel du pied à Ferrari.

Cette saison 2020 de Formule 1 s'annonce passionnante à bien des égards. Sportivement déjà, mais également car plusieurs pilotes devraient changer d'écurie à l'issue de la saison. En effet, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ou encore Valtteri Bottas sont en fin de contrat. De quoi donner envie à un bon nombre de pilotes de ravir un siège dans ces écuries prestigieuses pour 2021. C'est le cas de Daniel Ricciardo, actuellement chez Renault. L'Australien a récemment fait un énorme appel du pied à destination de Ferrari comme le rapporte F1i .

« Si Ferrari pense à m’enrôler dans le futur, il est évident que je décrocherai mon téléphone »