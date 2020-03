Formule 1

Formule 1 : Leclerc interpelle Ferrari... pour la prolongation de Vettel !

Publié le 3 mars 2020 à 16h35 par A.M.

Alors que l'avenir de Sebastian Vettel est toujours incertain, Charles Leclerc assure que c'est à Ferrari de prendre la décision et que le Monégasque la respectera.

Avec Max Verstappen et Esteban Ocon, Charles Leclerc fait partie des rares pilotes à posséder un contrat allant au-delà de la saison 2020. Il faut dire qu'en 2021, une révolution va intervenir en Formule 1 avec le refonte des budgets et de nombreux changements de réglementation. Par conséquent, la plupart des pilotes sont dans l'expectative pour leur avenir et non des moindres. Lewis Hamilton est bien évidemment le cas le plus suivi, mais le Britannique est en position de force chez Mercedes, ce qui est moins le cas de Sebastian Vettel chez Ferrari. Le pilote allemand a vu Charles Leclerc le devancer la saison dernière et son avenir au sein de la Scuderia intrigue alors que son contrat arrive à expiration à la fin de la saison pendant que le Monégasque s'est vu offrir un bail jusqu'en 2024 par l'écurie italienne. Charles Leclerc s'est d'ailleurs confié sur la situation de son coéquipier.

«Les décisions appartiennent à Ferrari et je les respecterai»