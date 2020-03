Formule 1

Formule 1 : Cette sortie forte sur de Nico Rosberg sur Verstappen et Vettel !

Publié le 2 mars 2020 à 20h35 par J.-G.D.

Interrogé sur cette nouvelle saison de F1, Nico Rosberg, ancien champion du monde, estime que Max Verstappen pourrait prétendre au titre si sa monoplace est au rendez-vous des attentes.

Ce mois de mars sonne le début de cette nouvelle saison de Formule 1. Auréolé d’un sixième sacre l'an passé, Lewis Hamilton tentera de conserver sa couronne, et ainsi égaler le record de Michael Schumacher. La star de Mercedes devra toutefois se méfier de Max Verstappen, promis à plusieurs titres. Et si cette année 2020 était la bonne pour le pilote Red Bull ? Via des propos rapportés par N extgen-Auto ce lundi, Nico Rosberg fait passer un message fort sur le Néerlandais, ainsi qu'à propos de Sebastian Vettel.

« Si Max a la bonne voiture, il a une chance de lutter pour le championnat du monde »