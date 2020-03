Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Toto Wolff sur la prolongation de Lewis Hamilton

Publié le 2 mars 2020 à 12h35 par T.M.

Alors que Lewis Hamilton est dans sa dernière année de contrat avec Mercedes, Toto Wolff a fait un point concernant la prolongation du Britannique.

Pourrait-on voir Lewis Hamilton ailleurs que chez Mercedes ? Pour le moment, cela est envisageable étant donné que le Britannique est dans sa dernière année de contrat. Concentré sur un possible 7ème titre de champion du monde, le pilote de 35 ans doit également faire avec les rumeurs sur son avenir. Toutefois, chez Mercedes, on ne souhaite pas lâcher Hamilton et des discussions se tiennent actuellement pour une prolongation. Des négociations évoquées par Toto Wolff.

« L’argent n’est pas un facteur décisif dans les discussions à venir »