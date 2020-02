Formule 1

Formule 1 : Real Madrid, Barcelone… Hamilton prend position pour le Clasico !

Publié le 29 février 2020 à 15h35 par B.C.

Ce dimanche, le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouveront pour l’un des matches phares de l’année en football. L’occasion pour Lewis Hamilton de prendre position pour cette rencontre.

Plus que quelques jours avant la reprise de la Formule 1. Les pilotes se retrouveront le week-end du 15 mars pour la première étape en Australie, et en attendant, chacun profite des derniers moments de repos qui lui reste. Lewis Hamilton devrait de son côté regarder attentivement le choc du football espagnol programmé ce dimanche (21h00) entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de beIN SPORTS USA , le pilote Mercedes a en effet évoqué le célèbre Clasico espagnol en prenant clairement position pour l’une des deux équipes.

« Je suis fan de Messi. Allez le Barça »

« Je tiens à remercier le FC Barcelone de m'avoir envoyé ce maillot, je lui en suis très reconnaissant. Je suis fan de Messi et je suis très fier de toi. Je vous surveillerai ce week-end. Bonne chance avec le Clasico. Les gars, vous êtes incroyables et une grande inspiration. Je vous envoie beaucoup d'énergie positive. Allez le Barça ! », a déclaré Lewis Hamilton, maillot du FC Barcelone sur les épaules. Côté pronostic, le Britannique voit le Barça l’emporter 3 buts à 1 sur le Real Madrid. Reste à voir s’il a la même efficacité que sur les circuits de Formule 1.