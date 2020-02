Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon valide ses débuts chez Renault !

Publié le 26 février 2020 à 16h35 par T.M.

Alors qu’Esteban Ocon a effectué ses premiers tours au volant de sa Renault, le bilan a été plutôt satisfaisant pour le Français.

Après une saison passée dans l’ombre chez Mercedes, Esteban Ocon a décidé de retrouver la lumière. Le Français a donc choisi de voler de ses propres ailes en rejoignant Renault. Désormais coéquipier de Daniel Ricciardo au sein de l’écurie française, Ocon va donc pouvoir faire parler à nouveau son talent sur les circuits. Et ses débuts au volant d’une Renault lui donnent le sourire pour le moment.

« J’étais à l’aise avec la voiture »