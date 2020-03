Formule 1

Formule 1 : La grande confidence de Vettel sur son avenir en Formule 1 !

Publié le 2 mars 2020 à 18h35 par T.M.

A 32 ans, Sebastian Vettel a encore de beaux moments à vivre en Formule 1. Toutefois, l’Allemand sait qu’il ne restera pas indéfiniment dans les paddocks.

La saison dernière, Sebastian Vettel a énormément déçu au volant de sa Ferrari. De quoi mettre la pression à l’Allemand pour cette année 2020, qui est d’ailleurs la dernière dans son contrat avec la Scuderia. Le pilote de 32 ans joue donc son avenir au sein de l’écurie italienne, alors que de belles années se présentent encore devant lui. Alors que Vettel pourrait encore être sur la grille de départ dans les années à venir, il sait toutefois quand il s’arrêtera.

« Je n’imagine pas être encore en F1 dans 8 ans »