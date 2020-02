Formule 1

Formule 1 : Les énormes ambitions de Vettel pour le titre !

Publié le 26 février 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Assez décevant l’an passé, Sebastian Vettel affiche toujours son souhait d’accrocher une couronne mondiale avec Ferrari.

L’année 2019 est à vite oublier pour Sebastian Vettel. Vainqueur d'un seul Grand Prix, à Singapour, l’Allemand n’a pas connu une saison facile, tout en se faisant voler la vedette par Charles Leclerc. Ce nouveau championnat du monde de F1 pourrait être l’occasion pour le pilote de 32 ans, couronné à quatre reprises chez Red Bull (2010, 2011, 2012, 2013), de se montrer. Dans des propos relayés par Nextgen-Auto ce mercredi, Vettel assure être déterminé afin d’aller chercher un titre avec la Scuderia.

«Je suis venu chez Ferrari pour gagner le championnat. La détermination est toujours là»