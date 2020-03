Formule 1

Formule 1 : Nico Rosberg donne un conseil à Vettel pour battre Hamilton !

Publié le 3 mars 2020 à 10h35 par A.M. mis à jour le 3 mars 2020 à 10h36

A quelques jours du début de la saison de Formule 1, Nico Rosberg glisse quelques conseils à Sebastian Vettel pour battre Lewis Hamilton.

Le paddock de Formule 1 a rendez-vous à Melbourne dans 10 jours pour le grand début de la saison. Six fois champions du monde, Lewis Hamilton et Mercedes partiront une nouvelle fois favoris pour le titre. La concurrence doit trouver la clé pour mettre fin à l'hégémonie du pilote britannique, ce que seul Nico Rosberg a réussi depuis 2014. En 2016, l'Allemand est effectivement devenu champion du monde en dominant son coéquipier. Personne d'autre n'a réussi cet exploit. Retraité juste après son titre, Nico Rosberg donne donc les clés de sa réussite pour battre Lewis Hamilton. Reste à savoir si Sebastian Vettel, Charles Leclerc ou encore Max Verstappen sauront appliquer ces conseils.

Rosberg connait le point faible d'Hamilton