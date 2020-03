Formule 1

Formule 1 : Lewis Hamilton ne craint pas la concurrence !

Publié le 7 mars 2020 à 9h35 par A.M.

Interrogé sur la saison à venir, Lewis Hamilton a conscience d'être l'homme à battre, mais cela ne lui fait pas peur, bien au contraire.

Dans une semaine, la saison 2020 de Formule 1 sera lancée en Australie, à Melbourne. Une année qui pourrait être celle de tous les records pour Lewis Hamilton. Le pilote Mercedes a effectivement l'occasion de devenir le pilote qui a remporté le plus de Grand Prix. Pour cela, il devra s'imposer à huit reprises afin de dépasser les 91 victoires de Michael Schumacher. S'il y parvient, Lewis Hamilton sera très probablement le pilote le plus titré de l'histoire en égalant les sept sacres du Baron Rouge. Par conséquent, le Britannique se sait très attendu et a conscience d'être l'homme à battre. Mais cette position semble parfaitement lui convenir.

«J’ai toujours eu une cible dans le dos»