Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen prévient Lewis Hamilton !

Publié le 6 mars 2020 à 10h35 par A.M.

A quelques jours du début de la saison 2020, Max Verstappen envoie un message très clair à Lewis Hamilton et lui rappelle qu'il faudra compter sur lui pour le titre mondial.

Lewis Hamilton va-t-il égaler Michael Schumacher en allant décrocher un septième titre mondial ? C'est l'un des principaux enjeux de la saison 2020. Toutefois, le pilote Mercedes aura fort à faire avec la concurrence, à commencer par celle de son coéquipier Valtteri Bottas. Mais ce n'est pas tout. Les Ferrari de Charles Leclerc et Sebastian Vettel seront attendus au tournant, tandis que Max Verstappen a faim de titres et compte bien concurrencer Lewis Hamilton cette saison et ne manque pas de lui faire savoir.

«Je suis juste très motivé à l’idée de tenter le coup, je pense qu’il le sait»