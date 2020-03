Formule 1

Formule 1 : Le patron de Max Verstappen annonce la couleur pour cette saison !

Publié le 5 mars 2020 à 19h35 par La rédaction

Team principal de Red Bull, Christian Horner estime que l'écurie aura les armes afin de se battre avec Mercedes pour le titre constructeurs.

C'est bientôt parti pour une nouvelle saison de Formule 1. Les pilotes se retrouveront le dimanche 15 mars pour le premier Grand Prix de l'année, en Australie. Red Bull tentera donc de titiller les Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. La firme autrichienne sera à suivre sur ce Championnat du monde, et via des propos rapportés par F1i , Christian Horner, patron de l'écurie, fait passer un message fort sur le titre constructeurs.

« Nous avons les atouts pour être un vrai candidat au titre cette année »