Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo affiche une certitude avant le Grand Prix d'Australie !

Publié le 5 mars 2020 à 15h35 par A.M.

Malgré des essais hivernaux plutôt encourageants, Daniel Ricciardo est lucide sur la situation de Renault et ne s'attend pas à batailler avec les Mercedes en Australie la semaine prochaine.

Bien qu'il soit toujours très difficile de tirer des conclusions des essais hivernaux d'avant-saison, Renault a toutefois laissé une bonne impression à Barcelone. Grâce à son chrono en 1'16"276, Daniel Ricciardo a en effet effectué le troisième meilleur temps absolu des six jours d'essais sur le circuit catalan, cinq dixièmes derrière Valtteri Bottas, crédité du meilleur chrono en 1'15"732. Et s'il est heureux des progrès de sa monoplace, le pilote australien a toutefois conscience qu'il ne sera probablement pas troisième à Melbourne et que Renault ne rivalisera pas tout de suite avec Mercedes, Ferrari et Red Bull.

«Nous ne serons pas troisièmes à Melbourne»