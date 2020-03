Formule 1

Formule 1 : Daniel Ricciardo fait une annonce pour son avenir !

Publié le 6 mars 2020 à 13h35 par A.M. mis à jour le 6 mars 2020 à 13h38

A quelques jours du début de la saison, Daniel Ricciardo sait qu'il sera très attendu sur le marché alors que son contrat arrive à échéance à l'issue de l'année.

Cette année s'annonce particulièrement cruciale pour de nombreux pilotes. En effet, en 2021 la Formule 1 va connaître d'énormes changements qui pourraient rebattre les cartes et ainsi bouleverser la hiérarchie. Par conséquent, la grille pour la saison prochaine est encore très loin d'être fixée, la plupart des pilotes ne s'étant pas engagés au-delà de 2020. Seuls Charles Leclerc, Max Verstappen et Esteban Ocon se sont positionnés pour après 2020. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ou encore Valtteri Bottas sont très attendus. Tout comme Daniel Ricciardo qui a conscience que sa situation est scrutée.

«Je sais aussi qu’on va attendre de moi que je me positionne»